Открывается онлайн-проект «Альманах-огонь»

© Катя Хасина

15 июля начинает работу «Альманах-огонь» — мультимедийный проект о взаимодействии поэзии и музыки, искусства и произведенного им знания.

Создатели проекта — писатель и режиссер Иван Курбаков, поэтесса и лингвистка Екатерина Захаркив, художник и перформер Максим Илюхин.

В первом выпуске рассматривается соотношение современной поэзии и музыки, чья встреча создает условие для восприятия возможной действительности. В числе публикаций теоретические статьи, стихи и переводы англо- и русскоязычных авторов, интервью, музыкальные альбомы, подкаст и видео-арт.

Стартовая страница сайта и иллюстрации к сетевым публикациям созданы художницей Катей Хасиной.

«Привычные рубрики здесь заменены на изображения, поэтому навигация по сайту — это обнаружение информации, "спрятанной" в образах-точках на горящей по краю карте, — объясняют создатели проекта. — Три центральных визуальных кода этой карты — следы горения, фитили и оснастки для перенаправления огня (щипцы и "поющее пламя")».

Центральный теоретический материал первого выпуска — статья Саломеи Фёгелин (Лондонский университет искусств; доцент звуковых искусств, Лондонский колледж коммуникации; PhD) «Письмо sonic fictions: литература как портал в возможность художественного исследования».

Также в номере опубликованы музыкальный альбом, билингвальные версии поэтических произведений и большое интервью английского музыканта и поэта Руперта Клерво, стихотворения-коллажи Павла Заруцкого, подкаст саунд-художницы Марьяны Савченко «Хроники изоляции» о переживании невозможности вернуться в Пекин из-за пандемии, теоретическая заметка Ивана Курбакова «Композиционная карта к поющему пути» и эссе лингвиста Владимира Фещенко, посвященное творчеству поэтессы Елизаветы Мнацакановой (1922–2019).







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