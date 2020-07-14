Назначена дата вручения премии «Инновация»

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Церемония награждения лауреатов государственной премии в области современного искусства «Инновация-2020» состоится 21 августа в ГЦСИ Арсенал в Нижегородском кремле.
Как сообщает пресс-служба «Инновации», соответствующее решение было принято на встрече с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Марины Лошак и директора Волго-Вятского филиала ГМИИ (Арсенал) Анны Гор.
В марте было объявлено, что всероссийский конкурс и государственная премия «Инновация-2020», которую должны были вручить в конце мая, переносятся на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Теперь сообщается, что работа конкурса возобновляется и победители будут награждены.
Церемония пройдет с соблюдением всех мер безопасности, в онлайн-режиме к ней подключатся международные эксперты в области современного искусства, трансляция будет доступна всем желающим, отмечает «Артгид».
На участие в конкурсе «Инновация-2020» с конца января было подано более 400 заявок. В список номинантов премии вошли 30 проектов в шести категориях: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация» и «Образовательный проект». Кроме того, оргкомитет вручит призы во внеконкурсных номинациях «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».
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