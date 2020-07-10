«Мемориал» проведет пресс-конференцию по делу Юрия Дмитриева

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10 июля Международный Мемориал организует пресс-конференцию, посвященную делу историка Юрия Дмитриева, рассмотрение которого завершается в Петрозаводском городском суде.
Начало в 12:00, пресс-конференция пройдет в формате Zoom-встречи с синхронным переводом на английский язык, трансляцию можно будет смотреть на YouTube-канале Международного Мемориала.
Пресс-конференция будет посвящена доступным для открытого обсуждения аспектам самого дела, контексту, в котором развертывается преследование Дмитриева, его работе по исследованию репрессий и сохранению памяти.
Участники:
Модератор – Олег Орлов, член правления Международного Мемориала, член совета Правозащитного центра «Мемориал».
Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе.
В 2016 году Юрий Дмитриев был обвинен по сфабрикованному уголовному делу в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении своей приемной дочери. Весной 2018 года после множества экспертных заключений, подтвердивших отсутствие состава преступления, и широкого общественного резонанса он был оправдан Петрозаводским городским судом. В июне 2018 года против Дмитриева было возбуждено второе уголовное дело, его снова заключили под стражу.
В поддержку Юрия Дмитриева неоднократно выступали писатели, деятели культуры, журналисты, правозащитники, ученые, политики, церковные и общественные деятели.
7 июля представитель прокуратуры запросил для Дмитриева 15 лет колонии строгого режима, 8 июля историк выступил с последним словом, в котором в очередной раз отверг все обвинения.
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