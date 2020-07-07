Прокуратура запросила 15 лет для Юрия Дмитриева

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Сегодня, 7 июля, в Петрозаводском городском суде представитель прокуратуры запросил 15 лет колонии строгого режима для историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью.
Об этом сообщает «Медиазона».
Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе.
В 2016 году Юрий Дмитриев был обвинен по сфабрикованному уголовному делу в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении своей приемной дочери. Весной 2018 года после множества экспертных заключений, подтвердивших отсутствие состава преступления, и широкого общественного резонанса он был оправдан Петрозаводским городским судом. В июне 2018 года против Дмитриева было возбуждено второе уголовное дело, его снова заключили под стражу.
В поддержку Юрия Дмитриева неоднократно выступали писатели, деятели культуры, журналисты, правозащитники, ученые, политики, церковные и общественные деятели.
P.S. Правление Международного Мемориала распространило заявление с требованием освободить Юрия Дмитриева.
«Нет никаких сомнений в невиновности Юрия Дмитриева, нет сомнений в том, что обвинение сфальсифицировано, — говорится в заявлении. — Недаром первый судебный процесс над Дмитриевым закончился его оправданием. Но фальсификаторы не могли смириться с провалом. Вопреки очевидному, "не замечая" широчайшую кампанию протеста, развернувшуюся в России и во многих других странах, они хотят расправиться с неугодным человеком. Если будет вынесен обвинительный приговор — это станет позором для нашей страны».
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