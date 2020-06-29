«Love Lockdown» Дункана Макмиллана перевели на русский

Сергей Смирнов: «Ох, вы знаете... Хочу, чтобы меня правильно поняли…»
Большой разговор Дениса Куренова с главным редактором «Медиазоны» о профдеформации, критике коллег, «обнулении» и о хейтерах Маргариты Симоньян29 июня 20203912
Команда «Импресарио» перевела на русский язык и 5 июля впервые представит российскому зрителю онлайн-спектакль по пьесе британского драматурга Дункана Макмиллана «Love Lockdown», написанной во время карантина.
Начало в 20:00, премьера пройдет на платформе Zoom. Одна из сцен будет сыграна актерами в режиме реального времени, а после показа состоится паблик-ток с создателями спектакля — драматургом Дунканом Макмилланом, актерами Дженни Кениг и Кристофом Гавендой. Модератор — Алексей Киселев.
Для просмотра спектакля и участия в паблик-токе требуется предварительная регистрация.
С 6 июля спектакль на русском языке будет доступен для бесплатного просмотра на сайте «Импресарио».
Мировую премьеру онлайн-спектакля «Love Lockdown» представил 25 мая берлинский театр Schaubühne.
Бен (Кристоф Гавенда) и Лена (Дженни Кениг) знакомятся в интернете во время пандемии, когда в Германии уже запрещено выходить из квартир, и договариваются о первом видео-свидании. Пьеса иронично представляет один из вариантов развития романтических отношений в онлайне, рефлексируя о правдивости эмоций и будущем отношений, зародившихся и развивавшихся виртуально. Как и герои пьесы, актеры в момент создания спектакля находились в условиях локдауна.
Текст: Дункан Макмиллан
Актеры: Кристоф Гавенда, Дженни Кениг
Драматургия: Нильс Хаарман
Сценография: Леа Мэйерс
Музыкальное оформление: Моритц Готтвальд
Перевод с немецкого языка: Соня Григориади
Российской публике создатели «Love Lockdown» знакомы по спектаклю Кэти Митчелл «Дыхание», который был показан на фестивале NET в 2014 году.
Проект реализуется при поддержке Гёте-Института в Москве
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
16:46«Love Lockdown» Дункана Макмиллана перевели на русский
15:54Названа дата открытия российских кинотеатров
15:13Филармония «Триумф» проводит социально-танцевальный эксперимент
14:22Объявлен набор в «Школу Мутаций»
11:37Заявление ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» по делу «Седьмой студии»
11:02Эпоху новой тактильности обсудят в цикле «Инклюзия как инструмент личного опыта»
9:48«Мелодия» выпустила запись советской премьеры Четвертой симфонии Каретникова
27 июня 2020
11:55МЕДИАСТРАЙК #заЮлю
26 июня 2020
18:22Концептуальный русский стрит-арт обсудят на онлайн-конференцииВсе новости
Большой разговор Дениса Куренова с главным редактором «Медиазоны» о профдеформации, критике коллег, «обнулении» и о хейтерах Маргариты Симоньян29 июня 20203912
Команда проекта «Сдвиг» о кризисной весне и планах на лето29 июня 2020638
Автор канала «Артобстрел» — о символизме разрухи, художественных стереотипах, божках и прихлебателях26 июня 20202788
Голос дуэта «АИГЕЛ» — о поэтках, поэтессах и рэперах, татарских корнях, отношении к исламу и многом другом личном26 июня 20205012
«Я пошла в аспирантуру, чтобы поставить в научной среде вопрос о том, зачем нужен закон против домашнего насилия»26 июня 20204129
Мария Липман о монументальных практиках в постсоветской России и общественных представлениях о выдающихся исторических личностях26 июня 20202342
Восемь удивительных дебютов, северные короткометражки и фильм Павла Пепперштейна25 июня 20202965
Антон Вознесенский и Софья Астраханцева об издательском доме «Коло»25 июня 20202297
Павел Арсеньев и Олег Журавлев о постправде, лефовцах, механическом языке и зале славы модернистской литературы25 июня 20202416
История побега от самого себя в новом клипе московской рок-группы, покоряющей Европу24 июня 20202703
Ирина Шевеленко вступает в полемику с текстом Виталия Шклярова о движении Black Lives Matter23 июня 20207609
Ирина Машинская о повседневном неравенстве рас в Америке, покачивающейся сегодня на ребре23 июня 20208784