«Love Lockdown» Дункана Макмиллана перевели на русский

Сцена из спектакля «Love Lockdown» © Schaubühne Berlin / © Schaubühne Berlin / Vimeo

Команда «Импресарио» перевела на русский язык и 5 июля впервые представит российскому зрителю онлайн-спектакль по пьесе британского драматурга Дункана Макмиллана «Love Lockdown», написанной во время карантина.

Начало в 20:00, премьера пройдет на платформе Zoom. Одна из сцен будет сыграна актерами в режиме реального времени, а после показа состоится паблик-ток с создателями спектакля — драматургом Дунканом Макмилланом, актерами Дженни Кениг и Кристофом Гавендой. Модератор — Алексей Киселев.

Для просмотра спектакля и участия в паблик-токе требуется предварительная регистрация.

С 6 июля спектакль на русском языке будет доступен для бесплатного просмотра на сайте «Импресарио».

Мировую премьеру онлайн-спектакля «Love Lockdown» представил 25 мая берлинский театр Schaubühne.

Бен (Кристоф Гавенда) и Лена (Дженни Кениг) знакомятся в интернете во время пандемии, когда в Германии уже запрещено выходить из квартир, и договариваются о первом видео-свидании. Пьеса иронично представляет один из вариантов развития романтических отношений в онлайне, рефлексируя о правдивости эмоций и будущем отношений, зародившихся и развивавшихся виртуально. Как и герои пьесы, актеры в момент создания спектакля находились в условиях локдауна.

Текст: Дункан Макмиллан

Актеры: Кристоф Гавенда, Дженни Кениг

Драматургия: Нильс Хаарман

Сценография: Леа Мэйерс

Музыкальное оформление: Моритц Готтвальд

Перевод с немецкого языка: Соня Григориади

Российской публике создатели «Love Lockdown» знакомы по спектаклю Кэти Митчелл «Дыхание», который был показан на фестивале NET в 2014 году.

Проект реализуется при поддержке Гёте-Института в Москве







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