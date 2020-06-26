MusicAeterna покажет «Королеву индейцев»

© Алексей Гущин

28 июня на онлайн-платформе MusicAeterna.org будет размещена запись оперы Перселла «Королева индейцев», второй совместной работы американского режиссера Питера Селларса и художественного руководителя MusicAeterna Теодора Курентзиса.

Как сообщает пресс-служба MusicAeterna, запись, сделанная в 2013 году во время премьерной серии в Королевском театре в Мадриде, будет доступна на MusicAeterna.org с 16:00 мск в течение суток. В предваряющем показ ролике его создатели расскажут о том, как велась работа над постановкой.

«Королева индейцев» — совместный проект копродукция трех театров: Королевского театра, Английской национальной оперы и Пермского театра оперы и балета. Главные роли в спектакле исполняют Джулия Баллок (Донья Луиса) и Надежда Кучер (Донья Исабель).

Премьерный показ «Королевы индейцев» состоялся в сентябре 2013 года в Пермском театре оперы и балета. Постановка получила пять премий «Золотая маска», стала лауреатом театральной премии Casta Diva в номинации «Событие года» и была номинирована на международную музыкальную премию Opera Awards.

Спустя полтора года на лейбле Sony Classical вышла видеоверсия спектакля, получившая престижную музыкальную премию ECHO Klassik.

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