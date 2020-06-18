Роскомнадзор отказался от блокировки Telegram

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Сегодня, 18 июня, Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России.

Об этом сообщает сайт Роскомнадзора.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года, когда Роскомнадзор разослал российским операторам связи информацию об ограничении доступа к ресурсам мессенджера.

Незадолго до этого соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы по иску Роскомнадзора, поданному в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.

С момента блокировки в «черный список» Роскомнадзора попали миллионы IP-адресов, что негативно сказалось на стабильности работы многих сервисов в русскоязычном сегменте интернета. Сам Telegram при этом сохранил работоспособность.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram. По их мнению, безуспешные попытки заблокировать мессенджер «наносят урон престижу государственной власти».

В начале июня основатель Telegram Павел Дуров написал, что «при полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру».

«Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга», — подчеркнул Дуров, отметив, что разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Кроссплатформенный мессенджер Telegram был запущен осенью 2013 года. В апреле 2020 года во всем мире им пользовались 400 млн человек, 30 млн из них — на территории России.







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