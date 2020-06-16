Группа «АукцЫон» запустила круглосуточное телевидение

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15 июня на YouTube начал вещание телеканал «АукцЫон ТВ», который 24 часа в сутки показывает видеоархив группы «АукцЫон».
Как сообщают организаторы, вещание телеканала продолжится до сегодняшнего вечера, а затем возобновится в ближайшие выходные.
В программе «АукцЫон ТВ» видеоматериалы, изданные компанией «Геометрия». Это клипы, архивные съемки и альбомы «АукцЫона», за исключением альбома «Мечты», вышедшего в апреле 2020 года.
Группа работала над альбомом в студии на «Мосфильме». «Все песни придумывались во время записи. Записали за семь сессий, иногда все приходили, иногда втроем-впятером», — рассказывал COLTA.RU лидер «АукцЫона» Леонид Федоров.
Девять песен с альбома «Мечта» прозвучат 19 июня на онлайн-концерте, трансляция которого будет вестись из той самой студии, где шла работа над альбомом.
Начало в 20:00, просмотр по билетам стоимостью 800 рублей. Запись концерта будет доступна в течение шести месяцев после трансляции.
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