АПКиТ назвала «Текст» Клима Шипенко лучшим фильмом 2019 года

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31 мая были объявлены обладатели премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по итогам 2019 года. В категории «Лучший полнометражный художественный фильм» премию получил психологический триллер Клима Шипенко «Текст».
Как сообщает ТАСС, церемония награждения лауреатов премии АПКиТ проходила в онлайн-формате на сайте Пятого канала. Победителя в главной категории объявил продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Фильм «Текст» снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского, который снялся в картине Клима Шипенко в эпизодической роли. Главные роли исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
«В центре сюжета — 27-летний Илья Горюнов, который все время пребывания в тюрьме грезил о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой — молодым офицером ФСКН Петром Хазиным. <...> Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути — к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона», — говорится в описании фильма на сайте кинокомпании «Централ Партнершип».
«Текст» вышел в прокат в октябре 2019 года, в январе 2020 года он был награжден премией премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм».
На премию АПКиТ в категории «Лучший полнометражный художественный фильм» помимо «Текста» претендовал еще один фильм Клима Шипенко, комедия «Холоп», а также драма Кантемира Балагова «Дылда».
Лучшим сериалом в категории от 5 до 24 серий признан «Шторм» Бориса Хлебникова, отмеченный призами АПКиТ в пяти номинациях, в том числе за лучшую режиссерскую работу.
«Шторм» — драма о противостоянии двух друзей-полицейских, которые стали врагами из-за определенных жизненных обстоятельств. Один из героев, который работает в отделе по борьбе с коррупцией, совершает преступления, чтобы достать деньги на операцию больной жене. Второй пытается раскрыть эти преступления.
Также пять наград получил сериал «Эпидемия» Павла Костомарова, рассказывающий об эпидемии неизвестного вируса в Москве. Мировая премьера сериала состоялась на международном фестивале CannesSeries в Каннах, причем «Эпидемия» стала первым в истории российским сериалом, включенным в его основной конкурс.
Лучший комедийным сериалом признаны «Жуки» (ТНТ), лучшим анимационным сериалом — «Три кота» (СТС»). В номинации «Лучшая докудрама» победил восьмисерийный документально-игровой фильм «Рюриковичи».
Полный список лауреатов премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения приводится на ее сайте.
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