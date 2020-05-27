«Студия» МАМТ запускает детский музыкальный клуб с Лялей Кандауровой

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1 июня, в День защиты детей, просветительский проект «Студия» Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) откроет бесплатный музыкальный дискуссионный Zoom-клуб для старших школьников. Ведущая клуба – музыкальный журналист, автор курсов и книг о музыке Ляля Кандаурова.
Как сообщает пресс-служба МАМТ, на встречах клуба весь июнь по понедельникам школьники будут слушать и обсуждать самую разную музыку — оперную и инструментальную, классическую и электронную, от Шуберта и Моцарта до Бриттена и Kraftwerk.
«Поскольку курс претендует на священное время каникул, мы выступим против строгой дисциплины и школьных правил, — обещают организаторы клуба. — Музыка для нас повод собраться вместе и пообщаться».
Кто может участвовать?
Музыкальный клуб рассчитан на школьников 12–15 лет и их родителей. Чтобы все успели высказаться, детей будет не больше 12 человек. Главные условия — наличие камеры, микрофона и готовность их использовать!
Нужна ли подготовка? Что делать неопытным слушателям?
Речь пойдет скорее о том, как музыка и музыкальный театр заговаривают с нами на темы, понятные и интересные всем: это - добродетель и порок, человечность и жестокость, любовь и страх, память и время. Обо всём этом очень интересно говорить на материале оперных героев, лирических персонажей вокальной и даже тем из симфонической музыки.
Слушать музыку надо заранее?
В конце каждой встречи будет небольшое обсуждение следующего занятия. Будет здорово, если у вас получится посмотреть 10–15 минутный отрывок видео, чтобы яснее представлять себе, о чем пойдет речь. А если не получится успеть — ничего страшного, поскольку много концертных и оперных записей вы будете смотреть вместе на занятиях.
Первая встреча состоится 1 июня в 17:00, тема — опера Моцарта «Дон Жуан».
Для того, чтобы записаться в Музыкальный клуб «Студии» МАМТ, нужно отправить заявку на почту studio@stanmus.ru, указав ФИО и возраст участника. В ответ придет ссылка на Zoom. Количество мест ограничено, но все желающие смогут подключаться к прямой трансляциям Музыкального клуба на YouTube-канале «Студии» МАМТ.
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