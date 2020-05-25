Новый фильм Гарри Бардина можно поддержать на онлайн-аукционе

Киностудия «Стайер». Куклы из мультфильма Гарри Бардина «Гадкий утенок». 2010 © Pioner & Co

1 июня, в День защиты детей, аукционный дом Pioner & Co проведет онлайн-аукцион «Детская песочница». Некоторые лоты будут благотворительными: средства, вырученные от их продажи, пойдут на финансирование производства нового мультфильма Гарри Бардина.

Аукцион начнется в 19:00 на портале Bidspirit.com, для участия требуется предварительная регистрация.

Как сообщает пресс-служба аукционного дома Pioner & Co, на торги выставляются уникальные куклы ручной работы, созданные специально для мультфильма «Гадкий утенок» — лауреата премии «Ника» 2011 года в категории «Лучший анимационный фильм».

В фильме было использовано более 400 кукол, восемь из них будут представлены на аукционе. Ожидается, что новый независимый проект Гарри Бардина сможет получить таким образом не менее 500 тысяч рублей.

«Мой новый фильм будет адресован детской аудитории и не только. Герои фильма — дети. Место действия — песочница. Однако приоткрывать секреты и тайны будущего фильма я не могу. Вся работа по подготовке к съемкам и сама съемка уже идут и делаются вручную, на пленке, — рассказывает Гарри Бардин — В работе над фильмом примут участие 15 сотрудников студии "Стайер". Средства собираются только на производство мультфильма! Я рад возможности, предоставленной аукционным домом Pioner & Co».

Главным хитом торгов 1 июня обещает стать сборник очерков Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» с автографом автора. Кроме того, среди лотов первые издания «Маленького принца» Экзюпери на английском и французском языках, цветные авторизованные принты авторских иллюстраций, выпущенные ограниченным тиражом, литографированные иллюстрации к «Бременским музыкантам», серия японского художника Каору Кавано, посвященная детям и а также эскизы иллюстратора, художника-постановщика Дмитрия Березовского к рисованному мультфильму 1949 года «Сказка о рыбаке и рыбке».























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