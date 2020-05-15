Умер Эцио Боссо

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Сегодня, 15 мая, в своем доме в Болонье в возрасте 48 лет умер итальянский пианист, композитор и дирижер Эцио Боссо.
Об этом сообщает La Repubblica.
Эцио Боссо родился в 1971 году в Турине, получил музыкальное образование в Вене и Турине, в 16 лет дебютировал как солист во Франции и начал выступить с европейскими оркестрами.
Писал музыку к фильмам и театральным постановкам. Мировую известность получил саундтрек к картине Габриэле Сальватореса «Я не боюсь» (Io non ho paura, 2003).
Первый полноразмерный студийный альбом с музыкой Эцио Боссо, «The 12th room», вышел в 2015 году и поднялся на третью строчку в чарте Итальянской федерации звукозаписывающей индустрии.
Эцио Боссо дирижировал ведущими оркестрами Италии, а также Лондонским симфоническим оркестром, Чешским национальным симфоническим оркестром, Мадридским камерным оркестром, Сиднейским молодежным оркестром и другими оркестрами в разных странах мира. Последние годы был главным дирижером и художественным руководителем Europe Philharmonic Orchestra.
В 2011 году музыканту поставили диагноз — боковой амиотрофический склероз, он перенес операцию, но она не смогла прекратить развитие болезни. Осенью 2019 года из-за постоянно ухудшающегося состояния рук Эцио Боссо был вынужден прекратить выступления в качестве пианиста.
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