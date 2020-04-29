«Стрелка» запускает подкасты с лекциями

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Начинает работу подкастинговый канал Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» с лекциями архитекторов, дизайнеров и урбанистов. Новые выпуски будут публиковаться раз в неделю на всех основных площадках, включая сервисы Google, «Яндекса», «ВКонтакте» и Apple.
Как сообщает пресс-служба «Стрелки», на канале будут представлены лучшие выступления преподавателей и приглашенных спикеров за 10 лет работы института, а также актуальные темы сегодняшнего дня.
Strelka Podcast будет знакомить слушателей с ключевыми фрагментами лекций и дискуссий публичной программы института, а также отрывками из книг Strelka Press и вебинаров новой онлайн-серии Strelka 2020 Live.
Среди спикеров ближайших выпусков глава VR-приложений Google Андрей Дороничев, профессор антропологии миграций в Оксфорде Даце Дзеновска, экономист Марк Левин, ландшафтный архитектор Алена Панова и художник Анатолий Осмоловский.
Пилотный выпуск Strelka Podcast посвящен глобальному потеплению. Гляциолог Алексей Екайкин рассказывает, откуда климатологи берут данные для исследований, какой уровень углекислого газа и метана в атмосфере считается критическим и как на температуру влияют вулканы и антропогенный фактор. Следующими темами станут городская антропология, озеленение пространства вокруг дома, экономика семейной жизни, историческое наследие, благоустройство глазами архитектора, основы комфортной жилой застройки и вода в городе на примере Москвы-реки. В ближайшем будущем у института «Стрелка» также появится англоязычный подкаст.
Отдельный подкаст посвящен программе профессионального развития «Архитекторы.рф». Лекции о комплексном городском развитии будут читать архитекторы, авторы современных нормативных документов, преподаватели, социологи и другие специалисты. В первых выпусках спикеры разбирают, почему жилые дома не должны превышать 9 этажей, что не так с микрорайонной застройкой и как аналогии с серфингом и реставрацией картин могут помочь в проектном мышлении.
Strelka Podcast будет выходить по субботам
Подкаст «Архитекторы.рф» будет выходить по понедельникам
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