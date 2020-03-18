Суд запретил строительство Новой сцены МДТ

Строительство Новой сцены МДТ и ЖК «Артхаус» по адресу Звенигородская улица, д. 7а. Петербург, март 2020 года © жк-артхаус.рф

18 марта Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге принял решение запретить использования проекта Архитектурной мастерской Мимошина при строительстве Новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице.

Как сообщает газета «Деловой Петербург», суд также взыскал с ответчика — Северо–Западной дирекции Министерства культуры РФ по строительству реконструкции и реставрации — 22,4 млн рублей, двукратную стоимость экземпляра произведения.

Архитектурная мастерская Мимошина по договору с АО «Театрально–декорационные мастерские» (ТДМ) разработала проект Новой сцены МДТ — Театра Европы, но денег за него не получила. Когда архитекторы подали в суд на ТДМ и добились запрета на использование проекта, проектная документация уже была передана заказчику строительства — Северо–Западной дирекции, что позволило продолжить строительство.

Осенью 2018 года Архитектурная мастерская Мимошина обратилась с иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, требуя запретить Северо–Западной дирекции использовать свой проект и выплатить 22,4 млн рублей. Суд в удовлетворении иска отказал, в частности, отметив, что неполучение денег мастерской — это ее собственный риск при ведении бизнеса. После этого авторы проекта подали апелляционную жалобу.

По мнению Веры Зотовой, юриста практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии» юридической компании Borenius Russia, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда фактически ставит крест на проекте Новой сцены МДТ.

«Шансы заказчика добиться в кассации отмены решения нижестоящей инстанции малы, — прокомментировала Зотова. — Поэтому Северо–Западной дирекции придется либо договориться с авторами архитектурной концепции, либо заказать новый проект и реализовывать его».



















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