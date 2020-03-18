Умер Эдуард Лимонов

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Сегодня, 17 марта, в возрасте 77 лет умер писатель, поэт, политический и общественный деятель Эдуард Лимонов.
Об этом сообщил писатель Сергей Шаргунов.
Эдуард Вениаминович Лимонов (фамилия при рождении — Савенко) родился в 1943 году в городе Дзержинске Горьковской области (ныне Нижегородская область), затем семья переехала в Харьков. После школы работал грузчиком, монтажником-высотником, строителем, сталеваром, завальщиком шихты, обрубщиком, книгоношей в книжном магазине.
С середины 1960-х занимался пошивом джинсов сначала в Харькове, потом в Москве, где жил до 1974 года, когда под давлением КГБ эмигрировал из СССР в США. Работал корректором и публиковал статьи в нью-йоркской газете «Новое русское слово», участвовал в деятельности Социалистической рабочей партии США. В 1980 году уехал во Францию, в 1987 году получил французское гражданство.
В 1990 году Эдуард Лимонов вернулся в СССР и начал активную политическую деятельность — участвовал в обороне Белого дома осенью 1993 года, печатался в прессе, в том же году основал Национал-большевистскую партию (НБП), в 1994 году стал основателем и первым редактором центрального печатного органа НБП, газеты «Лимонка».
Принимал участие в боевых действиях в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии, в молдавско-приднестровском конфликте на стороне Приднестровской Молдавской Республики. В апреле 2001 года по обвинению в хранении оружия и создании незаконных вооруженных формирований Эдуард Лимонов был заключен в следственный изолятор ФСБ «Лефортово». Весной 2003 года приговорен к 4 годам лишения свободы, освобожден условно-досрочно летом того же года.
В 2000-х был инициатором оппозиционных проектов «Марш несогласных» и «Стратегия-31». В 2009 году заявил о намерении стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года, но ему было отказано в регистрации.
Эдуард Лимонов писал стихи с конца 1950-х годов, в 1980-е перешел преимущественно на прозу и публицистику. Автор многих романов и повестей, в том числе «Это я — Эдичка» (1976), «История его слуги» (1982), «Дневник неудачника» (1982), «Смерть современных героев» (1985), «Молодой негодяй» (1986), «...У нас была Великая эпоха» (1995), а также рассказов, поэтических сборников, эссе, философских и биографических произведений. Лауреат Премии Андрея Белого (2002).
P.S. Последняя книга Эдуарда Лимонова, сборник очерков «Старик путешествует», выйдет в апреле 2020 года в издательстве Individuum, передает ТАСС.
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