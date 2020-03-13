Гослитмузей представит выставку о жизни писателей в эвакуации

© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

18 марта в выставочных залах Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Дом И. С. Остроухова в Трубниках) откроется выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941-1944».

Как сообщает сайт Гослитмузея, выставка посвящена истории эвакуации писателей и деятелей кино вглубь страны — в Чистополь, Елабугу, Ташкент и Алма-Ату. Среди героев выставки Марина Цветаева, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Алексей Толстой, Корней Чуковский, Арсений Тарковский, Владимир Луговской, Елена Булгакова, Константин Симонов, Михаил Зощенко, Виктор Шкловский, Сергей Эйзенштейн.

«Эвакуация в ходе Великой Отечественной войны была, с одной стороны, тяжелым бременем, великой трагедией, разделившей семьи, а с другой — спасением, островом свободы, передышкой после страшных 30-х годов: вдали от власти можно было говорить и думать о том, о чем раньше было невозможно, — отмечают органиазаторы выставки. — Жизнь в "Ноевом ковчеге", как называла эвакуацию Ахматова, навсегда оставила след на страницах книг и записных книжек писателей».

В основе экспозиции дневниковые записи, письма и мемуары свидетелей тех лет, в том числе редчайшие документы и другие литературные реликвии из фондов Гослитмузея, Дома-музея Марины Цветаевой, Музея кино, Музея индустриальной культуры, картины и документы Павла Зальцмана из семейного фонда Марии Зусманович, документы из личного архива Натальи Громовой, Никиты Шкловского.

Куратор выставки — Наталья Громова, филолог, писатель, автор книги «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1945. Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата».

Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» в Доме И.С. Остроухова в Трубниках продлится до 10 мая.



















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