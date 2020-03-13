Гослитмузей представит выставку о жизни писателей в эвакуации

Что слушать в марте
Новые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца13 марта 20202207
18 марта в выставочных залах Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Дом И. С. Остроухова в Трубниках) откроется выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941-1944».
Как сообщает сайт Гослитмузея, выставка посвящена истории эвакуации писателей и деятелей кино вглубь страны — в Чистополь, Елабугу, Ташкент и Алма-Ату. Среди героев выставки Марина Цветаева, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Алексей Толстой, Корней Чуковский, Арсений Тарковский, Владимир Луговской, Елена Булгакова, Константин Симонов, Михаил Зощенко, Виктор Шкловский, Сергей Эйзенштейн.
«Эвакуация в ходе Великой Отечественной войны была, с одной стороны, тяжелым бременем, великой трагедией, разделившей семьи, а с другой — спасением, островом свободы, передышкой после страшных 30-х годов: вдали от власти можно было говорить и думать о том, о чем раньше было невозможно, — отмечают органиазаторы выставки. — Жизнь в "Ноевом ковчеге", как называла эвакуацию Ахматова, навсегда оставила след на страницах книг и записных книжек писателей».
В основе экспозиции дневниковые записи, письма и мемуары свидетелей тех лет, в том числе редчайшие документы и другие литературные реликвии из фондов Гослитмузея, Дома-музея Марины Цветаевой, Музея кино, Музея индустриальной культуры, картины и документы Павла Зальцмана из семейного фонда Марии Зусманович, документы из личного архива Натальи Громовой, Никиты Шкловского.
Куратор выставки — Наталья Громова, филолог, писатель, автор книги «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1945. Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата».
Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» в Доме И.С. Остроухова в Трубниках продлится до 10 мая.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:09В Москве запретили массовые культурные мероприятия
16:26Онлайн-кинотеатры помогут пересидеть карантин
14:43Гослитмузей представит выставку о жизни писателей в эвакуации
12:44Подведены итоги Суздальского фестиваля
12:02Юристы, ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
10:59Музей «Гараж», Музей AZ и Ельцин Центр приостанавливают работу
13 марта 2020
18:29Итальянцы придумали флешмоб против уныния
17:32Новый номер «Носорога» посвящен оттепели
16:01Выставка Георгия Данелии пройдет в ММОМАВсе новости
Новые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца13 марта 20202207
Владимир Потапов, Ильмира Болотян, Кирилл Мартынов, Миша Мост и Сергей Попов о фейках наших дней13 марта 20201339
Полина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук13 марта 20205063
Крис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии12 марта 20201998
Баритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона11 марта 20202245
«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»11 марта 20204496
Известный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?11 марта 20203704
Главные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие11 марта 20204114
Тоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов11 марта 20204220
Выдающаяся певица о юбилейных концертах, зарубежной карьере и проблемах фолк-музыки в России10 марта 20203655
Итальянский профессор Клаудиа Пиералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе10 марта 20203479
Что смотреть на «Духе огня» в Москве10 марта 20202389