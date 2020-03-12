Башкирская опера представит «Аттилу» в Большом театре

© Марина Михайлова / Башкирский государственный театр оперы и балета

13 марта на Исторической сцене Большого театра состоится московская премьера оперы Верди «Аттила», спектакля Башкирского государственного театра оперы и балета в постановке двукратного обладателя «Грэмми», оперного певца Ильдара Абдразакова.

«Этот спектакль — посвящение моему отцу, который был режиссером, к тому же башкиры — это кочевники, — цитирует Ильдара Абдразакова пресс-служба Башкирского государственного театра оперы и балета. — Племя башкир в какой-то момент даже примкнуло к племени Аттилы, и они вместе дошли до Милана. Когда я осознал все исторические параллели, в этот момент я окончательно понял, что "Аттилу" хочу поставить в своем родном театре».

Ведущие партии в «Аттиле» исполняют Ильдар Абдразаков (Аттила), Вероника Джиоева (Одабелла), Василий Ладюк (Эцио). В спектакле принимают участие Владимир Орфеев (Форесто), Артур Каипкулов (Леоне), Айдар Хайруллин (Ульдино), а также оркестр, хор, балет и детская оперная студия Башкирского государственного театра оперы и балета. За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля Артем Макаров.

За визуальный образ спектакля отвечает московский сценограф и художник по костюмам Иван Складчиков. Всего для спектакля, ставшего самой масштабной постановкой в истории уфимского театра, было создано порядка 400 костюмов, которые расписывались мастерами театра вручную.

Премьера «Аттилы» в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялась 27 апреля 2019 года. Спектакль вошел в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска», исполнители были номинированы на национальную театральную премию «Онегин».































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