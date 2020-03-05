Джеймс Макмиллан прочитает лекции в Москве и Петербурге

© Hans van der Woerd

10 и 11 марта в Москве и Петербурге состоятся открытые лекции шотландского композитора Джеймса Макмиллана. Они завершат цикл «Как стать лидером в музыкальной индустрии», который проводит Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках Года музыки Великобритании и России.

Как сообщает сайт Года музыки, лекция в Москве пройдет 10 марта в Доме-музее А.Н. Скрябина, лекция в Петербурге — 11 марта в Арт-галерее филармонии.

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной регистрации, лекции пройдут на английском языке с синхронным переводом на русский.

Речь на встречах с Джеймсом Макмилланом пойдет о его музыке и о ценностях, которые играют особую роль в его творчестве. Композитор расскажет о своем творческом пути и поделится своей творческой философией.

Сэр Джеймс Макмиллан (р. 1959) — композитор, дирижер, автор множества симфонических, камерных и хоровых сочинений, в том числе реквиема «Исповедь Изобель Гоуди», концерта для ударных «Veni, Veni, Emmanuel», кантаты «Семь последних слов с Креста», пяти симфоний и трех опер. Среди последних крупных работ композитора Концерт для ударных №2 для Колина Керри и «Stabat Mater». В октябре 2014 года Макмиллан основал музыкальный фестиваль The Cumnock Tryst, который ежегодно проводится в его родном графстве Эйршир.

На Международном фестивале в Эдинбурге в 2019 году состоялась мировая премьера Симфонии №5 «Le grand Inconnu». В 2019 году Макмиллан также дирижовал Симфоническим оркестром Цинциннати, Шотландским камерным оркестром, Тронхеймским симфоническим оркестром и Брюссельским филармоническим оркестром, а 60-летие композитора широко отмечалось исполнением его музыки, в частности, на фестивале BBC Proms в Лондоне, Майском фестивале в Цинциннати, фестивале «Белый свет» в Нью-Йорке и фестивале «Три хора» в Вустере.























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