В Музее Москвы откроется тематический блошиный рынок

оно между нами
Речь известного швейцарского писателя и драматурга Лукаса Берфуса по случаю вручения ему Премии имени Георга Бюхнера5 марта 2020472
7 и 8 марта в Музее Москвы пройдет тематический городской блошиный рынок, посвященный роли женщины в семье и обществе.
Как сообщает сайт Музея Москвы, в эти дни будут работать выставка антикварной фотографии «Женские радости», экспозиция безделушек и вееров XIX века, ретро-фотоателье «Полный формат». На рынке можно будет увидеть посуду и необычные предметы декора, советские игрушки.
Свои работы представят члены Московского союза художников и несколько ремесленных мастерских, создающих произведения в старинных техниках изготовления изделий промыслов.
7 марта специальный проект для всех желающих организует аукционный дом «Литфонд». Специалисты проведут семинар по аукционному делу, искусствоведы и коллекционеры расскажут о традициях романтических встреч, свадеб и приданого на Руси, а сотрудники фонда «Наследие Севера» прочитают лекцию об Ошевенской свадьбе.
На 8 марта запланирована лекция искусствоведа Армена Апресяна.
Городской блошиный рынок проводится в Музее Москвы с 2013 года командой антикварного проекта «Дом-музей». Заявки на участие в рынке принимаются по адресу dommuzey@gmail.com.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:09Джеймс Макмиллан прочитает лекции в Москве и Петербурге
17:02В Музее Москвы откроется тематический блошиный рынок
15:52Перформанс Ромео Кастеллуччи будет представлен в ГЭС-2
13:40Начинается фестиваль «Золотая маска в кино»
12:58Лекции о стиле ар-деко прочитают в Музее архитектуры
12:05В Москве открывается «Фотобиеннале-2020»
10:43Венецианскую архитектурную биеннале отложили на три месяца
Вчера
17:20«Геликон-опера» открыла молодежную программу оперных артистовВсе новости
Речь известного швейцарского писателя и драматурга Лукаса Берфуса по случаю вручения ему Премии имени Георга Бюхнера5 марта 2020472
Пиар-директор фирмы «Мелодия» Карина Абрамян объясняет, почему она надеется на лучшую жизнь при новом владельце4 марта 20201696
Андрей Тесля о книге Александра Во «Дом Витгенштейнов»4 марта 20201198
Глеб Напреенко о том, какие вопросы в реальности задают публикации «Медузы» о деле «Сети», — и о том, почему на них трудно отвечать коллективно4 марта 20203670
5 марта ГТГ отметит 125-летие Сергея Романовича — крупнейшего экспрессиониста советской эпохи3 марта 20201213
Новые стихи Галины Рымбу3 марта 20201772
Заслуженная московская инди-группа о новом — «терапевтическом» — альбоме «Unsaid», зарубежной карьере и семейных отношениях в коллективе2 марта 20201214
Мы живем в период «эмократии»: эмоции — это практически всё. На эмоциях работают соцсети, реклама, политика. С этим связана и «этизация» жизни. Как это случилось и как тут быть, объясняет социолог Андреас Реквиц2 марта 20203394
Анастасия Кайнеанунг о независимом искусстве в эпоху актуального искусства28 февраля 20202858
Воспоминания Марии Ботевой о старообрядческом крестном ходе на реку Великую28 февраля 20202807
Уникальное исполнение «Страстей по Матфею» в складчину28 февраля 20202473
«Эти истории резонировали с моей генетической памятью»: баянист из Белоруссии записал экспериментальный альбом под влиянием книг Халеда Хоссейни28 февраля 20201921