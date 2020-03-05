В Музее Москвы откроется тематический блошиный рынок

7 и 8 марта в Музее Москвы пройдет тематический городской блошиный рынок, посвященный роли женщины в семье и обществе.

Как сообщает сайт Музея Москвы, в эти дни будут работать выставка антикварной фотографии «Женские радости», экспозиция безделушек и вееров XIX века, ретро-фотоателье «Полный формат». На рынке можно будет увидеть посуду и необычные предметы декора, советские игрушки.

Свои работы представят члены Московского союза художников и несколько ремесленных мастерских, создающих произведения в старинных техниках изготовления изделий промыслов.

7 марта специальный проект для всех желающих организует аукционный дом «Литфонд». Специалисты проведут семинар по аукционному делу, искусствоведы и коллекционеры расскажут о традициях романтических встреч, свадеб и приданого на Руси, а сотрудники фонда «Наследие Севера» прочитают лекцию об Ошевенской свадьбе.

На 8 марта запланирована лекция искусствоведа Армена Апресяна.

Городской блошиный рынок проводится в Музее Москвы с 2013 года командой антикварного проекта «Дом-музей». Заявки на участие в рынке принимаются по адресу dommuzey@gmail.com.











































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