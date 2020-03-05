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Начинается фестиваль «Золотая маска в кино»

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Прогулка сумасшедшего»© Карина Житкова / Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Сегодня, 5 марта, в 47 городах прямой трансляцией вечера балета «Ингер / Браун / Прельжокаж» открывается фестиваль «Золотая маска в кино».

Как сообщает сайт проекта TheatreHD, в этом году фестиваль представит три спектакля, отмеченных российской национальной театральной премией «Золотая маска». Спектакли можно будет увидеть в прямой трансляции или в записи — в зависимости от часового пояса каждого из городов.

В программе первого вечера фестиваля «Золотая маска в кино» одноактные балеты «Ингер / Браун / Прельжокаж» Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в постановке хореографов Йохана Ингера («Прогулка сумасшедшего»), Триши Браун («О, сложная!») и Анжелена Прельжокажа («Свадебка», номинация на «Золотую маску — 2020» в категории «Современный танец»).

4 апреля Театр наций представит одну из главных премьер прошедшего театрального сезона — спектакль Виктора Рыжакова «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева (семь номинаций на «Золотую маску — 2020» в категории «Драма»).

Третьим спектаклем фестиваля станет «Добрый человек из Сезуана» Московского драматического театра имени А.С. Пушкина в постановке Юрия Бутусова (специальная премия жюри «Золотой маски — 2014»). Трансляция состоится 22 апреля.














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