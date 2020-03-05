Лекции о стиле ар-деко прочитают в Музее архитектуры

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С 12 марта по 16 апреля в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве пройдет цикл лекций, посвященный феномену ар-деко в архитектуре и дизайне.
Лектор — Елена Грязнова, искусствовед, специалист по русско-французским культурным связям, выставочной архитектуре и искусству стиля ар-нуво и ар-деко, член Союза художников России, вице-президент Национального комитета ИАА/ЮНЕСКО, член Международного исполкома ИАА/ЮНЕСКО/Европа.
Как сообщает пресс-служба Музея архитектуры, на лекциях будут затронуты особенности развития стиля в разных странах:
«Во Франции, например, стиль ар деко нашел свое отражение в оформлении французских трансатлантических океанских лайнеров "Иль-де-Франс" и "Норманди". Что касается США, то рост популярности стиля опирался на достижения французских декораторов, которые массово работали в Новом свете после завершения выставки 1925 года в Париже. Однако в Америке ар-деко стал более массивным, приобрел линии, передающие скорость и динамику. Кроме того, черты ар деко заметны и в советской архитектуре: в оформлении подземной части станции метро "Маяковская", фасаде Библиотеки имени В.И. Ленина и других сооружениях».
В расписании цикла шесть лекций:
Начало лекций в 19:00, стоимость абонемента на весь цикл — 1800 рублей.
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