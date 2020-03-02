«Француз» собрал девять номинаций на премию «Ника»

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2 марта были объявлены номинанты российской национальной кинематографической премии «Ника». В девяти категориях – в том числе «Лучший фильм» – на премию претендует картина Андрея Смирнова «Француз».

Как сообщает ТАСС, в категории «Лучший фильм» также номинированы «Грех» Андрея Кончаловского, «Айка» Сергея Дворцевого, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Дылда» Кантемира Балагова, которая с восемью номинациями занимает по их числу второе место после «Француза».

Андрей Смирнов, Сергей Дворецевой и Кантемир Балагов получили номинации в категории «Лучший режиссер».

На «Нику» в категории «Лучшая женская роль» претендуют Самал Еслямова («Айка»), Виктория Мирошниченко («Дылда») и Елена Сусанина («Керосин», реж. Юсуп Разыков), в категории «Лучшая мужская роль» — Леонид Ярмольник («Одесса»), Алексей Агранович («Юморист», реж. Михаил Идов), Алексей Вертков («Воскресенье», реж. Светлана Проскурина) и Александр Паль («Верность», реж. Нигина Сайфуллаева).

Кроме того, названы лауреаты специальных призов российской национальной кинематографической премии «Ника» за 2019 год. Спецприз за исполнение роли в международном телевизионном проекте «Новый папа» (The New Pope) Паоло Соррентино присужден актрисе Юлии Снигирь, спецприз в номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова получит режиссер Рустам Ибрагимбеков.

Всего в этом году на соискание премии «Ника» было подано 120 заявок — от 53 игровых, 47 документальных и 20 анимационных фильмов.

Церемония награждения лауреатов 33-го сезона российской национальной кинематографической премии «Ника» пройдет в Москве 29 марта.



























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