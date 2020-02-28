Лучшие оскаровские короткометражки покажут в «Пионере»

Кадр из фильма «Кожа» © New Native Pictures

С 5 по 8 марта в московском кинотеатре «Пионер» будет представлена программа короткометражного кино «Top 5 Oscars».

Как сообщают организаторы показов на сайте «Пионера», в программе пять фильмов, в том числе «Кожа» – обладетель премии «Оскар» 2019 года в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».

«Кийто» (Wale, Великобритания, 20 минут), реж. Барнаби Блэкберн



Восемнадцатилетний парень пытается наладить свою жизнь и начать бизнес по ремонту автомобилей. Но это не так легко, когда ты черный, и несмотря на молодость, уже обзавелся криминальным прошлым. «Лиса» (Fauve, Канада, 17 минут), реж. Джереми Комте



Двое мальчишек вступают в опасную игру с Матерью Природой, не осознавая всю опасность своей затеи. «Выходные» (Weekends, США, 16 минут), реж. Тревор Химинес



Сюрреальные и похожие на сон будни распавшейся семьи показаны глазами маленького ребенка, которого не могут поделить родители. «Вне Рая» (Sin Cielo, США, 25 минут), реж. Джианна Маартен



Двое влюбленных подростков встречаются на границе США и Мексики, не в силах противиться чувствам друг к другу. К сожалению, в окружающем их мире царят жестокость и насилие — и любви здесь не место. «Кожа» (Skin, США, 20 минут), реж. Гай Нэттив



В маленьком супермаркете одного из провинциальных американских городов чернокожий мужчина улыбается белому мальчонке через прилавок. Это действие запускает цепь негативных последствий, и между двумя мирами начинается настоящая война.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Показы организованы совместно с компанией «Мир фестивалей»







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