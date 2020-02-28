Матс-Ола Олссон прочитает лекцию в «Гараже»

«В обломках ярче и громче голос умолчания»
Анастасия Кайнеанунг о независимом искусстве в эпоху актуального искусства28 февраля 2020458
3 марта в Музее современного искусства «Гараж» в Москве состоится лекция Матса-Олы Олссона «Опыт жизни в инклюзивных сообществах. Социальная терапия для людей с аутизмом в Швеции».
Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Вот уже 35 лет в шведском городе Йерна работает социально-терапевтическая инициатива – ферма Norrbyvälle gård. Здесь живут и работают около 30 молодых людей с аутизмом. Овощи и фрукты, выращенные на ферме, доставляют в местное кафе, где молодые люди сами готовят еду.
Матс-Ола Олссон расскажет об опыте создания этой инициативы, о шведской государственной политике в сфере поддержки людей с инвалидностью, начиная с 1950 года, и о том, как со временем менялось отношение к людям с инвалидностью в шведском обществе.
Лекция пройдет в рамках цикла мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта», который организует Представительство ЕС в России совместно с Музеем современного искусства «Гараж» и в партнерстве с Благотворительным фондом помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь»
2 марта во Французском институте состоится закрытый воркшоп Матс-Ола Олссона
«Социальная жизнь как фундамент индивидуального развития», на котором он поделится опытом работы с людьми с аутизмом и обсудит меры, которые могут способствовать большей вовлеченности людей с аутизмом в общественную жизнь в России. 5 марта Матс-Ола Олссон проведет аналогичные вокршоп и лекцию в Липецке.
Цикл «Инклюзия как инструмент личного опыта» продолжится лекциями и воркшопами Сабрины Феррайны (Нидерланды), Анны Хальгрен (Швеция), Капки Панайотовой (Венгрия), Петра Айзнера (Чехия) и других.
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