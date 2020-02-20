Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле

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Следующим проектом Кирилла Серебренникова станет экранизация романа французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле» (La Disparition de Josef Mengele).
Как сообщает Variety, режиссер создаст киноадаптацию романа вместе с продюсером Шарлем Жилибером, среди последних проектов которого «Афера в Майами» (Wasp Network) Оливье Ассаяса и «Остров Бергмана» (Bergman Island) Мии Хансен-Лёв.
Книга Оливье Геза, получившая в 2017 году премию Ренодо и переведенная на десятки иностранных языков, рассказывает от первого лица историю врача Йозефа Менгеле, который проводил опыты над узниками концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны, а после нее много лет скрывался в Латинской Америки.
По словам Жилибера, Серебренников предлагает «выдающуюся, амбициозную интерпретацию» романа Геза.
Также в производстве фильма в качестве сопроюсеров участвуют Илья Стюарт, ранее работавший с Серебренниковым над картинами «Ученик» (2016) и «Лето» (2018), и мексиканский продюсер Хулио Чавесмонтес («Остров Бергмана»).
Сейчас Серебренников заканчивает работу над экранизацией романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».
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