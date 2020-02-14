В Москве пройдет выставка «Александр Лабас. Музыка»

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С 20 февраля по 13 марта Фонд художника Александра Лабаса представит в московской галерее «Роза Азора» выставку «Александр Лабас. Музыка».
Куратор выставки – искусствовед, шеф-редактор раздела «Искусство» COLTA.RU Надя Плунгян:
Александр Лабас успел побывать и фигурой «русского авангарда», и представителем «тихого искусства», запоздалым неофутуристом и признанным сценографом, мастером монументальных панно и диорам, пейзажистом и портретистом-визионером. При этом в наследии художника осталось немало вполне завершенных глав, которые выпадают из списков очевидно музейных работ. Среди них — и циклы 1950-х — 1980-х годов, посвященные музыке, музыкантам и композиторам.
После войны Лабас по-новому переосмыслил свои ранние абстрактные эксперименты, уходя от конструктивистской статики. Цветные формы-сгустки, свободно переливающиеся в воздухе, замирают в его полотнах и рисунках на границах живого и предметного мира, вспыхивают то молниями, то холодным искусственным светом. «Симфонические композиции» и «Цветовые композиции» отчасти следуют опытам Василия Кандинского: восстанавливая картины 1920-х, погибшие в 1930-е — 1940-е, художник все больше увлекался соединениями и взаимодействиями разомкнутых форм. «Мне иногда кажется, что мир человеческих знаний и представлений как бы висит над нашей планетой параллельно с атмосферой, с космическими лучами, гравитацией, и, хотя мы его не видим, он так же реален, как мир видимый и осязаемый. Как грандиозен невидимый мир! Он живет в сознании миллиардов людей, он, как величайшая энергия, существует сам по себе и в прямой зависимости от окружающей обстановки, и во взаимодействии с собой».
На фоне нового этапа государственной борьбы с «формализмом и абстракционизмом» поставить себе задачу описать и проанализировать на холсте движение звука означало оказаться в полном вакууме, без поддержки и диалога, опираясь только на поэтическую интуицию. В 1970-х — 1980-х Лабас соединяет свои абстракции-симфонии с органическими и биологическими образами, связанными с жизнью бактерий или подводным миром.
Работы, показанные на выставке, до сегодняшнего дня почти не экспонировались и не публиковались. Помимо вещей, близких «второму авангарду», Лабас продолжал создавать и фигуративные композиции на темы музыки, делал натурные зарисовки в концертных залах. На выставке можно будет увидеть поздние портреты Дмитрия Шостаковича и Владимира Татлина, которого Лабас часто рисовал за игрой на бандуре; быстрые и точные наброски с Ван Клиберна, Мравинского, Святослава Рихтера.
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