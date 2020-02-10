В Москве утвердили 228 граффити

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На фасадах зданий в Москве появятся 228 граффити. Их дизайн согласовала Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве.

Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. «Среди согласованных граффити изображения военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего», — пояснил глава комиссии, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Изображения, которые появляются на фасадах зданий, должны соответствовать утвержденным темам. Согласно постановлению, которое выпустило прошлым летом правительство Москвы, граффити могут быть посвящены выдающимся личностям, историческим событиям, науке, спорту и искусству. При этом в граффити не допускаются реклама, бранные слова, непристойности, порнография, табак, алкоголь, наркотики, взрывчатые вещества, призывы к совершению противоправных действий, насилию и жестокости, а также надписи, «дисредитирующие родителей и воспитателей, подрывающие доверие к ним у несовершеннолетних».

Наносить изображения на фасады зданий можно только в теплое время года. Перед этим необходимо получить разрешение общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме. Кроме того, изображение нужно согласовать Москомархитектурой, Департаментом культурного наследия, Департаментом СМИ и рекламы и другими уполномоченными инстанциями.

Итоговое решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в Москве.

Процесс согласования занимает до 30 дней.



















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