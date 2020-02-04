В Екатеринбурге пройдет фестиваль бумажного самиздата

До 9 февраля принимаются заявки на участие в мини-фестивале зинов и самиздат журналов уральских авторов «Самопал», который состоится 22 и 23 февраля в екатеринбургском центре фотографии «Март».

В первый день фестиваля «Самопал» откроется выставка зинов и пройдут перфо-презентации. Второй день будет посвящен образовательной программе, в которую входят лекции и воркшоп по созданию зинов. Вход на фестиваль оба дня свободный.

Онлайн-заявку на участие в выставке зинов можно подать здесь.

На выставку принимаются любые виды зинов, самиздат журналы любой тематики, книги художников, фотокниги, журналы авторские или микроиздания.

Конкурсный отбор не проводится, участие в выставке открыто для всех авторов любого возраста, проживающих на Урале. Получив письмо от организаторов, автор должен до 17 февраля доставить свою работу в физическом виде в центр фотографии «Март» (ул. 8 Марта, д. 1).

По окончании фестиваля все издания будут возвращены авторам.



































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