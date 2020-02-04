Удо Диркшнайдер везет в Россию «Steelfactory»

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В апреле в семи городах России пройдут концерты немецкого рок-вокалиста Удо Диркшнайдера и его группы U.D.O., на которых они представят свой 16-й студийный альбом «Steelfactory».
Российский тур U.D.O. начнется 3 апреля в концертном зале Aurora Concert Hall в Петербурге. Затем немецкие музыканты выступят в Ставрополе (4 апреля), Ростове-на-Дону (5 апреля), Воронеже (7 апреля), Уфе (9 апреля) и Москве (12 апреля, «Известия Hall»). Завершится тур 14 апреля в Калининграде.
Как сообщают организаторы концерта в Москве, агентство TCI, на концертах прозвучат не только песни с нового альбома, но и хиты прошлых лет.
Вокалист и автор песен Удо Диркшнайдер основал U.D.O. в 1987 году, покинув метал-группу Accept, с которой он достиг мировой известности. Новый проект продолжил традиции Accept и быстро стал одной из популярнейших пауэр-метал групп как в Германии, так и за ее пределами. За три десятилетия U.D.O. объехали весь мир и выпустили 16 студийных альбомов, последний из них вышел в августе 2018 года.
«"Steelfactory" — это океан радости и удовольствия, эмоций бьющих через край, чувство ностальгии по ушедшей молодости — по старому и доброму хэви из 80-х. Запись отлично передает энергетику, эмоциональное возбуждение и состояние тех лет», — говорится в сообщении о концерте U.D.O. на сайте Aurora Concert Hall.
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