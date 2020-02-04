В «Гоголь-центре» состоится премьера «Декамерона» Серебренникова

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2 февраля московский театр «Гоголь-центр» объявил планы на восьмой сезон. Одной из премьер нового сезона станет спектакль «Декамерон» по мотивам книги Бокаччо в постановке художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Гоголь-центра», спектакль создан совместно с Deutsches Theater Berlin. «Десять новелл о любви и смерти прозвучат на немецком и русском языках», — отметили в пресс-службе. В спектакле заняты актеры Ангела Винклер, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн, Кристиан Грасхоф, Филипп Авдеев, Александра Ревенко, Георгий Кудренко и Ян Гэ.
Первоначально премьера «Декамерона» была назначена на май 2018 года, но по решению берлинского театра ее отложили до освобождения Кирилла Серебренникова, который тогда находился под домашним арестом по делу «Седьмой студии».
Премьерные представления спектакля пройдут 8, 9 и 10 марта на сцене Deutsches Theater Berlin, российская премьера состоится 25 июня в «Гоголь-центре».
Кроме того, в планах театра на новый сезон спектакль Николая Коляды и Бориса Березовского «Веничка» по записным книжкам Венедикта Ерофеева, спектакль Ивана Вырыпаева «Дон Кихот» по роману Сервантеса, спектакль Семена Серзина «Красный крест» по роману Саши Филиппенко, спектакль Филиппа Авдеева, Александра Горчилина и Егора Прокопьева «Страх и отвращение в Москве» по роману Хантера Томпсона, спектакль Никиты Кукушкина и Валерия Печейкина по текстам Владимира Одоевского с рабочим названием «Человек без имени».
В 2020 году гастроли «Гоголь-центра» пройдут в в Петербурге, Израиле, Германии, Греции и США. В театре продолжится авторский проект журналиста Катерины Гордеевой «Гоголь-тема», а также проекты «Гоголь-кино», «Гоголь-текст», «Гоголь-плюс», «Гоголь-базар» и «Гоголь-дети».
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