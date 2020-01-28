В Федоровской библиотеке обсудят чтение в поздней античности

30 января Музее-библиотеке Н.Ф. Федорова при московской библиотеке №180 в цикле «Изобретение чтения» пройдет семинар «Читатель поздней античности в "винограднике текста"».

Начало в 19:30, семинар проведет историк философии, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Воронцов.

Современный читатель видит в текстах Средних веков много повторений, любовь к общим местам и мало собственных мыслей. Дело, однако, не столько в том, что писатели Средних веков и их читатели были «темными», сколько в том, что чтение в эту эпоху (и, соответственно, книга) значительно отличалось от того, к которому мы – люди позднего Нового времени — привыкли.

Средневековую культуру определяют иногда как культуру цитаты. По замечанию историка чтения Гульельмо Кавалло, около IV века происходит изменение в модусах чтения — текст не «пробегают» от начала к концу, от одной книги к другой (экстенсивное чтение), а сопоставляют отрывки, перечитывают, стремятся выявить как можно больше смыслов одного и того же высказывания (интенсивное чтение). Таким способом чтения обусловлена и любовь средневековой культуры к общим местам – они аккумулировали большое количество контекстов, значений, коннотаций.

Позднеантичный и раннесредневековый читатель определяется исследователями как «компетентный» и «всезнающий» — в том смысле, что объем смысла полагался не столько объективным, сколько зависимым от его сознания. Чем больше он знал, тем лучше.

На семинаре Сергей Воронцов в подробностях расскажет об особенностях искусства чтения в ту эпоху. В практической части будет предпринята попытка посмотреть на один небольшой отрывок позднеантичного текста глазами его современников. Для этого участникам семинара рекомендуется заранее просмотреть следующие тексты:

Авл Геллий — «Аттические ночи». Книга 1, глава 15, 1–8.

Августин — «О христианской науке». Книга 4, часть 7.

Цицерон — «Об обязанностях». Книга 1, часть 153.

Цицерон — «О нахождении материала». Книга 1, часть 1.

Цицерон — «Об ораторе». Книга 3, части 142–143.









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