Вручена премия «Белый слон»

22 января в московском Доме кино прошла церемония награждения лауреатов премии национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». В четырех номинациях, включая главную — «Лучший фильм», награждена «Дылда» Кантемира Балагова.

Как сообщает «Профисинема», картина Кантемира Балагова также получила призы в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа оператора» (Ксения Середа) и «Лучшая работа художника» (Сергей Иванов).

В номинации «Лучшая главная мужская роль» призы Гильдии киноведов и кинокритиков получили Алексей Агранович («Юморист», реж. Михаил Идов) и Алексей Вертков («Воскресенье», реж. Светлана Проскурина). В номинации «Лучшая главная женская роль» победительницей стала Елена Сусанина, сыгравшая в картине «Керосин» Юсупа Разыкова, который отмечен призом в номинации «Лучший сценарий». Кроме того, работа над «Керосином» принесла Сергею Старостину приз в номинации «Лучшая оригинальная музыка к фильму».

Лучшим полнометражным дебютом признана картина «Мальчик русский», Александра Золотухина, лучшим анимационным фильмом — «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, лучшим документальным фильмом — Лучшим документальным фильмом критики назвали «Кино эпохи перемен» Алексея Федорченко.

Приз президента Гильдии киноведов и кинокритиков присужден историкам кино: Петру Багрову за восстановление полного варианта фильма Фридриха Эрмлера «Обломок Империи» (1929) и Николаю Изволову за реставрацию полнометражного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» (1918), специальный приз «За честь и достоинство» имени Мирона Черненко присужден Александру Сокурову.

Одной из главных тем на церемонии вручения премии «Белый слон» в этом году стало назначение министром культуры главы департамента кинематографии Министерства культуры Ольги Любимовой, передает телеканал «Культура».

«Назначение нового министра культуры меня приятно удивило, — сказал президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. — В первый раз пришел человек из аппарата министерства с опытом аппаратной работы, да еще с кино. Насколько я понимаю, пришел человек дипломатичный, для которого не столько запреты важны, сколько помощь художникам».







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