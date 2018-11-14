Восстановлен первый фильм Дзиги Вертова

20 ноября на Международном фестивале документальных фильмов в Амстердаме (IDFA) состоится специальный премьерный показ восстановленного фильма «Годовщина революции» (1918) – дебютной работы режиссера Дзиги Вертова (1896-1954).

Об этом сообщает «Независимая газета».

Фильм был смонтирован Дзигой Вертовым из хроникальных материалов к первой годовщине Октябрьской революции, таких как киножурналы «Свободная Россия» и «Кино-неделя». Почти сто лет «Годовщина революции» считалась утраченной и лишь в этом году была восстановлена киноведом Николаем Изволовым.

Среди событий, о которых рассказывает картина Вертова, Февральская и Октябрьская революции 1917 года, разгон Учредительного собрания, заключение Брестского мира, начало Гражданской войны, первые трудовые коммуны. Одна из частей фильма, озаглавленная «Мозг Советской России», представляет собой портретную галерею первых руководителей нового государства.

В фильме много хроники со Львом Троцким. По словам Изволова, именно это стало причиной того, что он на многие годы практически исчез из обихода — «сдан на склад и расформирован на отдельные ролики».

«Его части могли показываться как самостоятельные короткометражные фильмы. И мы их знали раньше. Но не подозревали, что они являются составными частями двухчасового фильма Дзиги Вертова», — пояснил киновед.

«Наши предшественники задумывались о том, чтобы "сложить" "Годовщину революции", в частности, такую попытку делал в конце 60-х киновед Виктор Листов, но ему не на что было опереться — не существовало описания фильма, — рассказал Изволов. — А в ноябре 2017-го такое описание было обнародовано. Обнаружилась афиша фильма "Годовщина революции", а на ней — все надписи из фильма. Они дали точное представление о количестве и последовательности фрагментов картины. Тогда мы смогли выловить в архиве разрозненные куски, соединить их, перегнать на цифровой носитель, провести работы, которые в сегодняшнем кинопроизводстве называются "постпродакшн" — и теперь фильм пригоден к показу».



