Объявлен первый резидент культурно-образовательного центра РАДИО

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Сегодня, 22 января, назван первый творческий резидент культурно-образовательного центра РАДИО, который создает команда MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса на площадке Дома радио в Петербурге. Им стал композитор Алексей Ретинский.
Как сообщает пресс-служба MusicAeterna, в течение шести месяцев он будет работать над созданием нового произведения, которое представит с оркестром и хором MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Также Алексей Ретинский примет участие в просветительской и исследовательской программах центра.
Алексей Ретинский — автор камерной, симфонической, хоровой и электроакустической музыки. Композитор работает в различных жанрах: от экспериментальных практик с электронной музыкой до создания произведений для классических составов. Его произведения звучали в концертных залах Восточной и Западной Европы, на фестивалях новой музыки в Нидерландах, Германии, США, Швейцарии, Сингапуре и Китае.
Российской публике сочинения Алексея Ретинского впервые представил Теодор Курентзис. В 2018 году хор MusicAeterna исполнил фрагмент из цикла Алексея Ретинского «Марианские антифоны», на Дягилевском фестивале состоялась мировая премьера перформанса на его музыку — «камилла», позже номинированного на «Золотую маску».
С января Алексей Ретинский становится резидентом Дома радио. Главным результатом шестимесячной творческой работы будут новое музыкальное произведение, мировую премьеру которого представят Теодор Курентзис и MusicAeterna.
Кроме того, Алексей Ретинский будет вовлечен в образовательную, творческую и исследовательскую работу, главным предметом которой станет восприятие музыки. В течение полугода в Доме радио будут проходить дискуссии, мастер-классы, междисциплинарные проекты, камерные концерты и творческие встречи с участием резидента и приглашенных им музыкантов, художников, ученых и философов.
Первая встреча зрителей с композитором состоится в Доме радио 31 января (регистрация на встречу откроется 23 января в 11:00 на странице центра РАДИО в «ВКонтакте»).
Алексей Ретинский и музыканты оркестра MusicAeterna представят перформанс, который станет своеобразным опытом погружения в творчество Бетховена в преддверии серии концертов MusicAeterna в Петербурге, Москве, Бонне и Вене. После этого Алексей Ретинский, Теодор Курентзис, Леонид Десятников, Николай Комягин и гости резиденции встретятся, чтобы обсудить природу и выразительные возможности музыкального языка.
Культурно-образовательный центр РАДИО начал работать на базе Дома радио в декабря прошлого года по инициативе Теодора Курентзиса. Центр объединяет творческие и образовательные программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты, охватывающие все области современного искусства. В центре уже начала работать «Лаборатория современного зрителя» — проект, объединяющий различные просветительские форматы: лекции, мастер-классы, разбор партитур и открытые репетиции. В перспективе на базе центра будут оборудованы звукозаписывающие студии для продвижения авторских и экспериментальных программ MusicAeterna и других независимых коллективов, созданы издательство и радиостанция.
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