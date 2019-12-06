Автор «Дау» попросил Мединского разрешить прокат всех частей проекта

Кадр из трейлера «Дау» (2019) © Port Film Co-op / © Port Film Co-op / YouTube

Режиссер Илья Хржановский обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с письмом, в котором попросил выдать прокатные удостоверения всем фильмам своего проекта «Дау».

Ранее Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатных удостоверений четырем из десяти фильмов проекта на том основании, что они содержат материалы, пропагандирующие порнографию.

В своем письме автор «Дау» попросил сформировать независимую комиссию, готовую пересмотреть это решение, и выразил несогласие с заключением министерства.

«Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии», — цитируют письмо Ильи Хржановского «Ведомости».

Режиссер подчеркнул, что «Дау» представляет собой целостное произведение, которое нельзя рассматривать по частям, и напомнил министру, что в создании «Дау» принимали участие дирижер Теодор Курентзис, лауреат Нобелевской премии, физик Дэвид Гросс, режиссеры Анатолий Васильев, Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс, художники Марина Абрамович, Борис Михайлов, Карстен Хеллер и другие. Кроме того, дубляж фильмов на иностранные языки осуществили такие актеры, как Жерар Депардье, Фанни Ардан, Изабель Юппер, Изабель Аджани и Уильям Дефо.

«Трудно себе представить, что все эти люди взялись бы озвучивать порнофильмы», — написал Хржановский.

Проект «Дау» создавался с 2005 года, с 2008 по 2011 год в Москве, Петербурге, Баку, Копенгагене, Лондоне и Харькове проходили съемки одноименного фильма, основанного на воспоминаниях Коры Ландау, жены советского физика Льва Дандау. В съемочном процессе участвовали несколько тысяч человек, в основном это были непрофессиональные актеры, играющие самих себя.

Первоначально предполагалось, что «Дау» будет впервые показан в Берлине, где его авторы собирались воссоздать участок Берлинской стены, но власти города отклонили заявку на осуществление проекта.

Премьера «Дау» состоялась зимой 2019 года в Париже в формате тотальной инталляции, которая включала более 700 часов отснятого материала, 13 смонтированных полнометражных фильмов и несколько сериалов.











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