В Москве покажут немецкое кино

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С 27 ноября по 4 декабря в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдут показы 18-го Фестиваля немецкого кино.
Как сообщают организаторы фестиваля, арт-объединение CoolConnections, его сквозной мотив — тридцатилетие падения Берлинской стены — объединяет самые разные фильмы: от светлой комедии «25 км/ч» до вдумчивого эссе «Просто пространства».
Фестиваль откроет «Фабрика грез» Мартина Шрайера — классическая история любви в декорациях старейшей европейской киностудии Babelsberg в Потсдаме, которая в конце сороковых превратились в конвейер социалистической утопии.
Также в программе феминистская драма «Всего лишь женщина», интеллектуальный триллер «Взрослые игры», 3,5-часовой документальный фильм «Родина — это место во времени», новая картина лауреата премии «Оскар» Каролины Линк «Мальчику нужен свежий воздух», экранизация бестселлера Зигфрида Ленца «Уроки немецкого», музыкальный байопик «Гундерманн» и музыкальные драмы взросления «Прелюд» и «Ночь прекрасна».
Кроме того, в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» можно будет посмотреть приключенческую комедию «Исследователь Тоби и тайна нашей планеты», российско-немецкий документальный фильм о ландшафтах нашей страны «Россия с неба», эпическую драму о немцах в Америке «Клуб поющих мясников» и сборник короткометражек Next Generation Short Tiger, а в Московской школе нового кино пройдут два киносеминара немецкого драматурга и продюсера Лайлы Штилер.
Фестиваль проводится при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации и Гёте-Института в Москве
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