Минкульт обнаружил в «Дау» порнографию

© Eric Le Mitouard / SFR Presse

25 ноября Министерство культуры РФ известило об отказе в выдаче прокатного удостоверения четырем из десяти эпизодов фильма «Дау» Ильи Хржановского на том основании, что они пропагандируют порнографию.

Как сообщает сайт министерства, прокатные удостоверения не получат фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера».

Соответствующее решение поясняют в Минкульте, принято в соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и правил ведения государственного регистра фильмов» и на основании пункта 10 Административного регламента Министерства культуры РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, созданные в Российской Федерации или приобретенные за рубежом для проката на ее территории, и по ведению Государственного регистра фильмов.

«Данное решение принято в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 Правил, предусматривающим отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию», — говорится в сообщении Минкульта.

В нем также отмечается, что остальные шесть фильмов проекта «Дау» прокатные удостоверения получили.

Проект «Дау» создавался с 2005 года, с 2008 по 2011 год в Москве, Петербурге, Баку, Копенгагене, Лондоне и Харькове проходили съемки одноименного фильма, основанного на воспоминаниях Коры Ландау, жены советского физика Льва Дандау. В съемочном процессе участвовали несколько тысяч человек, в основном это были непрофессиональные актеры, играющие самих себя.

Также в «Дау» снялись известные деятели науки, искусства, театра и кино, в том числе театральные режиссеры Анатолий Васильев, Питер Селларс и Ромео Кастеллуччи, художники Карстен Хеллер, Марина Абрамович, Борис Михайлов и Филипп Паррено. Роль Льва Ландау исполнил дирижер Теодор Курентзис.

Первоначально предполагалось, что «Дау» будет впервые показан в Берлине, где его авторы собирались воссоздать участок Берлинской стены, но прошлой осенью власти города отклонили заявку на осуществление проекта.

Премьера «Дау» состоялась зимой 2019 года в Париже в формате тотальной инталляции, которая включала более 700 часов отснятого материала, 13 смонтированных полнометражных фильмов и несколько сериалов.











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