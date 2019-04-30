Максим Емельянычев выиграл премию International Opera Awards

© Royal Albert Hall

29 апреля в Лондоне прошла церемония вручения премии International Opera Awards 2019 года. В категории «Лучший новичок» награжден российский дирижер Максим Емельянычев.

Трансляция с церемонии велась в твиттере International Opera Awards.

Лучшим хором признан хор Большого театра. В этой категории на премию также были номинированы хоровые коллективы Нидерландской национальной оперы (Амстердам), Лионской оперы, Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон), Дрезденской оперы и театра Ла Скала (Милан).

International Opera Awards в категории «Певица» получила сопрано Асмик Григорян (Литва), в категории «Певец» — тенор Чарльз Кастроново (США). Лучшей оперной труппой названа Фламандская опера (Гент-Антверпен), лучшим дирижером — Марк Альбрехт (Гемрания).

В категории «Лучший режиссер» победила Кэти Митчелл (Великобритания), опередив Василия Бархатова (Россия), Калисто Бьейто (Испания), Родулу Гайтану (Греция), Дэвида Паунтни (Великобритания) и Кшиштофа Варликовского (Польша).

Награда лучшему оперному оркестру присуждена музыкантам Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон). В этой категории на премию также претендовали оркестр Пермского театра оперы и балета MusicAeterna и оркестр театра «Новая опера» (Москва).

Премия International Opera Awards была создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine и музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Эллисоном, который сейчас возглавляет жюри премии.





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