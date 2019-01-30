Объявлены номинанты International Opera Awards

Василий Бархатов © Bernd Uhlig / © Bernd Uhlig / Культура24.рф

Жюри премии International Opera Awards объявило номинантов 2019 года. Россию в шорт-листе премии представляют хор Большого театра, режиссер Василий Бархатов, дирижер Максим Емельянычев, оркестр театра «Новая опера» и оркестр MusicAeterna, певец Ильдар Абдразаков и композитор Александр Раскатов.

Помимо хора Большого театра в категории «Хор» номинированы хоровые коллективы Нидерландской национальной оперы (Амстердам), Лионской оперы, Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон), Дрезденской оперы и театра Ла Скала (Милан).

На премию лучшему оперному режиссеру помимо Василия Бархатова претендуют Калисто Бьейто (Испания), Родула Гайтану (Греция), Кэти Митчелл (Великобритания), Дэвид Паунтни (Великобритания) и Кшиштоф Варликовский (Польша).

В номинации «Оперный оркестр» с оркестром Пермского театра оперы и балета MusicAeterna и оркестром театра «Новая опера» (Москва) конкурируют оркестры Лос-Анджелесской оперы, Королевского театра Дании (Копенгаген), Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон) и Штаатсопер (Берлин).

Максим Емельянычев номинирован в категории «Лучший новичок», опера Александра Раскатова «GerMANIA», впервые представленная в Лионской опере весной 2018 года, — в категории «Мировая премьера», Ильдар Абрдазаков вошел в шорт-лист приза читателей журнала Opera Magazine.

Полностью список номинантов International Opera Awards 2019 опубликован на сайте премии.

Премия International Opera Awards была создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine и музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Эллисоном, который сейчас возглавляет жюри премии.

Лауреаты International Opera Awards 2019 будут объявлены в Лондоне 29 апреля.





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