Бразильцы Azymuth впервые выступят в России

© Present Perfect Festival

27 июля на петербургском фестивале Present Perfect состоится первое в России выступление бразильской группы Azymuth.

«Великое трио из Рио-де-Жанейро, первооткрыватели босановы и латиноамериканского джаза, коллектив с долгоиграющей историей почти в полвека и не менее размашистой дискографией, — сообщают об Azymuth организаторы фестиваля. — Основал группу гениальный клавишник Хосе Роберто Бертрами, ранее писавший аранжировки для звезд бразильской эстрады и саундтреки для мыльных опер. Azymuth стал той самой отдушиной, музыкой для себя, которая стремительно начала обретать слушателей и звучать везде: от джазового фестиваля в Монтре и лейбла Milestone Records до Dekmantel уже в наше время. Помимо десятков сольных работ, вошедших в золотой фонд мировой музыки, Azymuth могут похвастать сотрудничеством со знаковыми персонажами: Стиви Уандер, Чик Кориа, Джо Хендерсон, Джордж Дюк в их числе».

Фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival, который организуют музыкальная формация Roots United и 2A Production, в этом году пройдет с 26 по 28 июля на территории кластера «Севкабель Порт».

Среди объявленных ранее участников Present Perfect Festival 2019 артисты из России, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Нидерландов, США, Франции и Японии.

В трехдневной программе фестиваля главный субботний ивент, концерт-открытие, на котором выступит берлинский дуэт Modeselektor, образовательный блок, серия пре-пати и заключительная воскресная дневная вечеринка на набережной.





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