Present Perfect Festival объявил первых участников© Present Perfect Festival
Сегодня, 19 марта, стали известны имена первых 15 участников фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival, который с 26 по 28 июля пройдет на территории петербургского кластера «Севкабель Порт».
В этом году Present Perfect Festival проводится в пятый раз.
«Специально к фестивалю "Севкабель Порт" откроет пространства бывшей промзоны, ранее недоступные для посетителей. Уникальная конфигурация морского пейзажа и индустриальной эстетики вновь получит свое продолжение, но уже в новом прочтении», — сообщает пресс-служба фестиваля.
В его трехдневной программе главный субботний ивент, концерт-открытие, образовательный блок, серия пре-пати и заключительная воскресная дневная вечеринка на набережной.
На Present Perfect Festival 2019 выступят:
- Helena Hauff (Германия)
- Dollkraut (Нидерланды)
- Pinkshinyultrablast (Россия)
- Hunee (Германия)
- Gesloten Cirkel (Германия)
- Kirilik (Болгария)
- Awesome Tapes From Africa (США)
- Ninos du Brasil (Италия)
- Ellen Allien (Бельгия)
- DJ Nobu (Япония)
- Andrew Weatherall (Великобритания)
- Zip (Германия)
- Red Axes (Израиль)
- J-Zbel (Франция)
- The Egyptian Lover (США)
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