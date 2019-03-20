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Present Perfect Festival объявил первых участников

News_detailed_picture© Present Perfect Festival

Сегодня, 19 марта, стали известны имена первых 15 участников фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival, который с 26 по 28 июля пройдет на территории петербургского кластера «Севкабель Порт».

В этом году Present Perfect Festival проводится в пятый раз.

«Специально к фестивалю "Севкабель Порт" откроет пространства бывшей промзоны, ранее недоступные для посетителей. Уникальная конфигурация морского пейзажа и индустриальной эстетики вновь получит свое продолжение, но уже в новом прочтении», — сообщает пресс-служба фестиваля.

В его трехдневной программе главный субботний ивент, концерт-открытие, образовательный блок, серия пре-пати и заключительная воскресная дневная вечеринка на набережной.

На Present Perfect Festival 2019 выступят:

  • Helena Hauff (Германия)
  • Dollkraut (Нидерланды)
  • Pinkshinyultrablast (Россия)
  • Hunee (Германия)
  • Gesloten Cirkel (Германия)
  • Kirilik (Болгария)
  • Awesome Tapes From Africa (США)
  • Ninos du Brasil (Италия)
  • Ellen Allien (Бельгия)
  • DJ Nobu (Япония)
  • Andrew Weatherall (Великобритания)
  • Zip (Германия)
  • Red Axes (Израиль)
  • J-Zbel (Франция)
  • The Egyptian Lover (США)

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