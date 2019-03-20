Present Perfect Festival объявил первых участников

© Present Perfect Festival

Сегодня, 19 марта, стали известны имена первых 15 участников фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival, который с 26 по 28 июля пройдет на территории петербургского кластера «Севкабель Порт».

В этом году Present Perfect Festival проводится в пятый раз.

«Специально к фестивалю "Севкабель Порт" откроет пространства бывшей промзоны, ранее недоступные для посетителей. Уникальная конфигурация морского пейзажа и индустриальной эстетики вновь получит свое продолжение, но уже в новом прочтении», — сообщает пресс-служба фестиваля.

В его трехдневной программе главный субботний ивент, концерт-открытие, образовательный блок, серия пре-пати и заключительная воскресная дневная вечеринка на набережной.

На Present Perfect Festival 2019 выступят:

Helena Hauff (Германия)

Dollkraut (Нидерланды)

Pinkshinyultrablast (Россия)

Hunee (Германия)

Gesloten Cirkel (Германия)

Kirilik (Болгария)

Awesome Tapes From Africa (США)

Ninos du Brasil (Италия)

Ellen Allien (Бельгия)

DJ Nobu (Япония)

Andrew Weatherall (Великобритания)

Zip (Германия)

Red Axes (Израиль)

J-Zbel (Франция)

The Egyptian Lover (США)



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