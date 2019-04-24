В Петербурге пройдет выставка перформансов в киберпространстве

Кадр из видео «Обманывая цикл смерти» © DDM

27 апреля в петербургской галерее FFTN откроется трехдневная выставка медиаперфомансов Леонарда Мюлльнера, созданных в сотрудничестве с Робином Кленгелем и Михаэлем Штумпфом из Digital Disarmament Movement (Австрия).

Вход свободный, куратор выставки — Анна Заведий.

Digital Disarmament Movement (Движение за цифровое разоружение) — коллектив австрийских медиахудожников, которые используют среду онлайн-игр для актуализации вопросов о правилах и неповиновении внутри современного общественного устройства.

В связи с тем, что игры становятся все более актуальными как в коммерческом, так и в культурном отношении, возникает вопрос, как художники могут модифицировать и использовать эти медиа для своих собственных целей. В DDM художники Робин Кленгель, Леонард Мюлльнер и Михаэль Штумпф стремятся разработать мирные сценарии внутри механики цифровых игр, чтобы найти им новое применение.

На выставке будут представлены две их видеоработы: «Как исчезать» и «Обманывая цикл смерти».

Выставка проводится при поддержке Австрийского культурного форума и Северо-Западного филиала ГЦСИ-РОСИЗО





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ