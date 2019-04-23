«Жертвоприношение» Тарковского выходит в российский прокат

© «Иноекино»

1 мая компания «Иноекино» выпускает в прокат в 43 городах России фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение».

Фильм будет идти в 20 кинотеатрах Москвы, 15 кинотеатрах Петербурга, а также в Архангельске, Белгороде, Великом Новгороде, Волгограде, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Иваново, Ижевские, Иркутске, Калининграде, Коврове, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Петрозаводске, Пскове, Рязани, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Сыктывкаре, Тольятти, Тамбове, Томске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Челябинске, Череповце и Ярославле.

«"Жертвоприношение" — завещание, искупление и прощание великого мастера; апокалиптическая притча с библейскими мотивами; размышление о духовности современного человека и его ответственности за все, что происходит в мире. Это предельно личное высказывание художника, предчувствующего смерть и через своих героев выражающего страх, боль и надежду на спасение», — говорится в сообщении на сайте компании «Иноекино».

Картина получила четыре награды на Каннском кинофестивале 1986 года: Гран-при, приз за художественный вклад (Свен Нюквист), приз FIPRESCI и приз экуменического жюри, а в 1988 году была удостоена премии BAFTA как лучший фильм на иностранном языке.

«Жертвоприношение» ( Offret, Швеция-Франция-Великобритания, 1986)

Режиссер: Андрей Тарковский

Оператор: Свен Нюквист

В главных ролях: Эрланд Юзефсон, Сьюзен Флитвуд, Аллан Эдвалль, Гудрун Гисладоттир



Синопсис: В уединенном доме на живописном острове Готланд живет Александр, журналист, писатель, бывший актер. У него жена Аделаида, дочь Марта и сын, маленький немой мальчик. У главы семейства день рождения, но мир внезапно оказывается на пороге ядерной войны. В отчаянии Александр обращается к Богу, предлагая принести в жертву все, что он имеет и любит, лишь бы мир не постигла катастрофа.

Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала (шведский) с русскими субтитрами, копия отреставрирована и предоставлена Шведским институтом кино.





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