Награждены лауреаты премии Курехина

Сцена из перформанса «Страсти по Мартену» © Anna Abalikhina / © Anna Abalikhina / YouTube

21 апреля в Каменноостровском театре БДТ в Петербурге прошла церемония вручения международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина за 2018 год.

Гран-при получил перфоманс «Страсти по Мартену» Анны Абалихиной, передает ТАСС.

В номинации «Лучшее произведение визуального искусства» награжден Александр Морозов за проект «Акчим. Координаты: 60°2835N 58°0253E», в номинации «Искусство в общественном пространстве» — Паша Кас за работу «C Новым годом, товарищи», также премия присуждена Александру Бродскому и Антону Тимофееву за работу «ВИЛЛА ПО-2».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», лучшим медиа-объектом признана мультимедийная поэтическая выставка «Откуда берутся стихи?» текст-группы «Орбита».

Премия имени Сергея Курехина была учреждена в 2009 году. Задачи конкурса — выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса отечественного искусства и его интеграция в международную культурную среду.

В этом году в лонг-лист премии входили 70 проектов из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ливерпуля, Турина, Хельсинки, Риги и других городов. Работы номинантов до 20 мая можно увидеть на выставке в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском, 73.





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