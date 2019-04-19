В ММОМА пройдет выставка Михаила Кулакова

Михаил Кулаков. Война за мир. 1960 © ММОМА

24 апреля в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется ретроспективная выставка художника Михаила Кулакова (1933–2015).

В экспозицию войдут произведения из мастерской Михаила Кулакова в Италии, Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, а также из личных собраний коллекционеров Петербурга и Москвы.

«"Стиль Оттепели" — масштабная ретроспектива Михаила Кулакова, условно поделенная куратором выставки Андреем Ерофеевым на два раздела — период увлечения художника абстракцией и символизмом. Проект в ММОМА на Гоголевском бульваре представит более 140 работ Кулакова и произведений других российских авторов», — сообщет сайт ММОМА.

На выставке можно будет увидеть работы Владимира Слепяна, Бориса Турецкого, Олега Прокофьева, Валерия Юрлова, Льва Кропивницкого, Владимира Яковлева, Николая Вечтомова, ближайшего друга и соавтора Кулакова Евгения Михнова-Войтенко.

Выставка «Михаил Кулаков. Стиль Оттепели» в ММОМА продлится до 9 июня.

20 апреля в программе «Мир искусств» 41-го Московского международного кинофестиваля в Третьяковской галерее состоится премьера фильма Владимира Непевного «Кулаков великого предела», посвященного художнику.

Выставка проводится при поддержке Посольства Италии в Москве и Итальянского института культуры





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