Ильдар Абдразаков впервые поставил оперу© Георгий Кардава
27 и 28 апреля, а также 4 и 5 мая в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится премьера оперы Верди «Аттила». Спектакль станет режиссерским дебютом оперного певца Ильдара Абдразакова.
Заглавную партию в «Аттиле» Ильдар Абдразаков исполнял в Нью-Йорке, Петербурге, Риме, Астане, Барселоне, Монте-Карло и совсем недавно — на открытии сезона в миланском театре Ла Скала.
«Что побудило меня выступить в качестве режиссера? Прежде всего, у меня отец Амир Габдульманович Абдразаков был режиссером. Этот спектакль своеобразное посвящение моему папе, который в этом году отметил бы свой 85-летний юбилей. Захотелось для родной публики сделать свою интерпретацию. Тем более, башкиры — это кочевники. Племя башкир в какой-то момент даже примкнуло к племени Аттилы, и они вместе дошли до Милана. Когда я осознал все исторические параллели, в этот момент я окончательно понял, что "Аттилу" хочу поставить в своем родном театре», — говорит Ильдар Абдразаков.
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля — Артем Макаров, сценограф и художник по костюмам — Иван Складчиков.
«По замыслу режиссера, действие будет окружено художественно воссозданной предметно-бытовой средой исходной эпохи: шкурами животных, золотом, военными артефактами, живописными декорациями и образами героев, — сообщает пресс-служба Башкирского государственного театра оперы и балета. — Всего для спектакля было создано около четырехсот костюмов, которые расписывались мастерами театра вручную».
Ильдар Абдразаков дважды выйдет на сцену в партии Аттилы в премьерной серии спектаклей — 27 апреля и 5 мая.
Вместе с ним в премьерных показах примут участие приглашенные солисты Лариса Ахметова, Евгений Акимов, Василий Ладюк, Жупар Габдуллина, Сергей Скороходов и Аскар Абдразаков.
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