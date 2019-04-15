Вручена кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка»

© Анна Темерина / «Восток — Запад. Золотая арка»

14 апреля в московском театре Et Cetera состолась церемония награждени лауреатов II Международной кинематографической премии «Восток – Запад. Золотая арка». Лучшим полнометражным игровым фильмом названа драма Павла Павликовского «Холодная война» (Польша-Великобритания-Франция, 2018).

Как сообщает пресс-служба премии, «Холодная война» выиграла награды еще в трех категориях — «Лучшая режиссерская работа» (Павел Павликовский), «Лучшая женская роль» (Иоанна Кулиг) и «Лучшая операторская работа» (Лукаш Зал). Приз лучшему оператору также получил Калоян Божилов за работу над фильмом Милко Лазарова «Ага» (Болгария-Германия-Франция, 2017).

Три приза на счету фильма Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех» (Россия-Эстония-Франция, 2018) — «Лучшая мужская роль» (Евгений Цыганов), «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Кудряшова) и «Лучшая сценарная работа» (Наталья Меркулова и Алексей Чупов).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» победил актер Мурат Джимджир, он награжден за роль в фильме Нури Бильге Джейлана «Дикая груша» (Турция-Франция-Германия-Болгария-Швеция, 2018).

Награду за лучшую музыку получили Роман Билык и Герман Осипов, авторы саундтрека картины Кирилла Серебренникова «Лето» (Россия, 2018). Приз за вклад в кинематограф присужден режиссеру Марлену Хуциеву (1925–2019).

Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» учреждена Конфедерацией союзов кинематографистов и присуждается за достижения и открытия в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Премия призвана стимулировать и поощрять эти открытия, привлекать внимание к ярким художественным процессам, которые происходят на территории Евразии и которые часто остаются в тени более коммерческого, преимущественно англоязычного кинематографа. Главная задача премии — сделать так, чтобы каждый самобытный голос, прозвучавший с этой территории, был услышан.

Премия проводится при поддержке Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ. В 2019 году премия получила поддержку Фонда Президентских грантов как социально значимый проект.





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