Названы лучшие фотографии года

© John Moore / Getty Images

12 апреля в Амстердаме объявлены победители международного конкурса фотожурналистики World Press Photo 2019. В главной номинации, «Фотография года», победила работа Джона Мура (США) «Плачущая девочка на границе».

Как сообщает сайт World Press Photo, на снимке, сделанном в Техасе 12 июня 2018 года, девочка из Гондураса по имени Янела плачет у ног своей матери, Сандры Санчес, которую обыскивает сотрудник Пограничной службы США.

В номинации «История года» победила серия «Караван мигрантов» Питера тен Хопена (Нидерланды-Швеция). Ее герои — жители Гондураса, Никарагуа, Сальвадора и Гватемалы, которые прошлой осенью пешком отправились в США, спасаясь от политических репрессий, насилия и нищеты.

Как сообщает ТАСС, в этом году 4,7 тысяч фотографов из 129 стран мира прислали на конкурс около 79 тысяч снимков, сделанных. Победителями и призерами конкурса стали 43 фотографа из 25 стран,

Среди них есть и представители России. В категории «Проблемы современности» победила фотография Дианы Маркосян «Кубанита», на которой девушка Пура празднует свое 15-летие, разъезжая по улицам предместья Гаваны в розовом кабриолете 1950-х годов.

Третье место в категории «Портреты» занял автопортрет Алены Кочетковой «Когда я была больна». Автор снимка сидит к зрителю спиной, перед ней тарелка с ее любимым блюдом, борщом, на который она даже не может смотреть из-за того, что проходит лечение от рака.

Полностью список лауреатов World Press Photo 2019 приводится на сайте конкурса. Все снимки победителей и призеров в течение года будут демонстрироваться на выставках World Press Photo в 50 городах мира. Первая выставка откроется 13 апреля в Амстердаме.





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