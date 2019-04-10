Минкульт: прокатное удостоверения фильму «Братство» не выдано

Кадр из трейлера фильма «Братство» © В Рейтинге / © В Рейтинге / YouTube

Сегодня, 10 апреля, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов заявил, что фильм Павла Лунгина «Братство» прокатное удостоверение пока не получил, сроки его выхода на экран не определены. Решение по этому вопросу будет принято после 12 апреля.

«Мы сейчас обсуждаем внутри министерства [дату выхода фильма], как только закончим консультации с общественностью и с продюсерами, выйдем на понимание, когда фильм выйдет в прокат», — цитирует Степанова ТАСС. Решение о выдаче прокатного удостоверения будет принято после обсуждений в Министерстве культуры 12 апреля, пояснили в пресс-службе министерства.

На днях «Интерфакс» со ссылкой на Минкульт сообщил, что прокатное удостоверение выдано, причем дополнительных экспертиз картине Лунгина не потребовалось.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Павел Лунгин прокомментировал ситуацию с прокатом фильма. «Если замминистра говорит, что прокатного удостоверения нет, значит его нет, — сказал режиссер. — В понедельник мне сказали, что удостоверение есть. Я не знаю, какие силы там орудуют, чем руководствуются люди. Я перестал что-либо понимать».

Фильм «Братство» основан на воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки. В феврале 2018 года картина была представлена на Берлинском кинофестивале. Ее выход в российский прокат был назначен на 6 декабря 2018 года, но затем перенесен на 9 мая 2019 года.

В конце марта заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил не выпускать «Братство» в прокат 9 мая, поскольку «на этом фильме нельзя воспитывать молодежь, развивать чувства патриотизма, особенно в условиях информационной войны».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин сегодня выступил с предложением устроить просмотр «Братсва» в Госдуме, сославшись на просьбу ветеранских организаций, передает «Интерфакс». «Воины-афганцы-интернационалисты возмущены тем, что в этом фильме наши солдаты и офицеры представлены как мародеры, алкоголики, как сброд, который только вредил», — сказал Шерин.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы фильм посмотрели представители комитетов Госдумы по культуре и обороне совместно с депутатами, которые воевали в Афганистане.





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