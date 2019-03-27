В Совфеде предложили перенести с 9 мая премьеру фильма Лунгина «Братство»

Сегодня, 27 марта, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил не выпускать на экраны 9 мая фильм Павла Лунгина «Братство», посвященный выводу советстких войск из Афганистана.

Как передает «Интерфакс», свое предложение Морозов объяснил тем, что «на этом фильме нельзя воспитывать молодежь, развивать чувства патриотизма, особенно в условиях информационной войны». Он также отметил, что фильм Лунгина вызвал неоднозначную реакцию у представителей ветеранских организаций, присутствовавших на закрытом показе в кинотеатре «Иллюзион».

«Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно. Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана — вот что легло в основу этого фильма», — сказал сенатор, выступая на сегодняшнем пленарном заседании Софведа.

«Великолепная работа прекрасно подобранного актерского коллектива, мастерски по-лунгински сняты сцены боевых операций, они просто растворяются в тех воинских преступлениях, которые протекают на протяжении всего этого фильма. Объяснить это творческой фантазией режиссера и пусть даже коммерческим замыслом продюсера просто невозможно», — добавил Морозов.

Он обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением дать его коллегам протокольное поручение, «чтобы этот фильм не вышел 9 мая, как он сейчас запланирован».

Матвиенко не поддержала инициативу Морозова и предложила ему поспособствовать диалогу между Лунгиным и ветеранскими организациями. «Дискуссия, естественно, уместна, — сказала она. — Но всегда творческий процесс — это очень тонкая материя, и никакими протокольными поручениями это не решается».

Фильм «Братство» основан на воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки. В феврале 2018 года картина была представлена на Берлинском кинофестивале, где Павел Лунгин заключил контракт с французской компанией Loco Films, которая займется международными продажами. Выход в российский прокат был назначен на 6 декабря 2018 года, но затем перенесен на 9 мая 2019 года. Первый трейлер «Братства» вышел 1 февраля.





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